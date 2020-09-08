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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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РИА Новости

Цена на нефть Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель

РИА Новости06:47
ТАСС

Стоимость Urals в Европе впервые с начала лета опустилась ниже $40 за баррель

ТАСС06:55
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Газета.Ru05:22

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19