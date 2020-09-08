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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ruвчера в 05:41
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русскомвчера в 01:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Веснавчера в 00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компания8 сентября в 10:13
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
1,6K

В Марий Эл прожиточный минимум пенсионера хотят увеличить на 181 рубль

Депутаты ознакомились с предоставленной Правительством Марий Эл информацией по расчёту величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2021 год и согласовали предложенный вариант поправки.
MariMedia8 сентября в 05:05
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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