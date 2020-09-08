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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Service09:55
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ru09:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компания10:13
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40

ИА Красная Весна11:04
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русском14:33
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркет04:15
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,16 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 02:03

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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