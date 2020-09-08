Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Серена Уильямс обыграла Пиронкову и вышла в полуфинал US Open
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
Адвокат Ефремова признан виновным
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Сербия не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях
В сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии
Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности
ИА Красная Веснавчера в 00:59