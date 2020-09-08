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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русскомвчера в 01:33
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11
ПРАЙМ

Цены на нефть восстанавливаются после обвала в пределах 6% накануне

ПРАЙМвчера в 11:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Веснавчера в 00:59
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке

Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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