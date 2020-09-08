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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Мировые цены на нефть интенсивно снижаются с начала недели

REGNUM05:48
Rambler News Service

Цена на российскую нефть Urals впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Service07:36
ПРАЙМ

Цена нефти Urals впервые с начала июня опустилась ниже $40

ПРАЙМ06:46
Финмаркет

Цена нефти Urals в Европе упала ниже $40 за баррель, впервые с начала июня - Argus

Финмаркет05:55
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Песков призвал не сравнивать Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о «крахе» России в случае разрушения Белоруссии, призвал не проводить параллели между ситуациями в двух странах.
Известия07:40
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