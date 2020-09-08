Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.