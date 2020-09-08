Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русскомвчера в 14:33
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40

ИА Красная Веснавчера в 11:04
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информациивчера в 07:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
8

Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
РИА Новости21:01
4

Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
4

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
366