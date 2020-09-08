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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service12:37
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВ12:11
REGNUM

Нефть Brent вернулась к $41 за баррель

REGNUM15:27
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Взгляд.рувчера в 10:09
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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Руководитель петербургской киностудии «Триикс медиа» Инесса Юрченко стала врио гендиректором «Ленфильма» в феврале 2020 года, на этом посту она сменила Эдуарда Пичугина, возглавлявшего студию восемь лет.
РБК13:13
3

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
6

Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ru15:30
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnews12:44
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
1K

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра7 сентября в 05:43
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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