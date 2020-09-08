Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7407 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
В Чечне похитили и посадили на бутылку модератора оппозиционного чата
Общественная служба новостей вчера в 09:48
Политика
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Напомним, что ранее было запланировано участие сербских военных в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство — 2020», которые в этом году проходят в Белоруссии.
REGNUM 11:35
Футбол
Легенда ЦСКА Вагнер Лав назвал президента армейцев Гинера папой
Савин рассказал, что именно Гинер "поставил крест" на сделке. Якобы он не желает "возвращаться в прошлое".
CT news 11:02
Гаджеты
GeForce RTX 3080 опережает RTX 2080 на 68% в тестах CUDA и OpenCL
Во время презентации видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA заявила, что она будет вдвое быстрее RTX 2080.
Игромания.ру 06 сентября в 12:10
Шоу-бизнес
Ефремов заявил, что не смог уснуть в первую ночь в СИЗО
Непросто даются Ефремову и прогулки в СИЗО.
Аргументы и Факты 11:51
Политика
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости 04:00
Кино
Ридли Скотт подтвердил съемки нового фильма о Чужом
Rambler News Service 07 сентября в 06:40
Происшествия
Пашаев попросил суд отменить приговор Ефремову
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита будет обжаловать приговор актеру. ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве.
Известия 05:17
Футбол
«Ювентус» договорился с «Барселоной» по трансферу Суареса
Vprognoze.ru 03:09
Футбол
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru 05:22
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем
Российская актриса Анастасия Макеева призналась, что развелась со своим мужем Александром Саковичем. В браке они прожили полтора года.
CT news 09:39
Гаджеты
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для России
Компания «Microsoft Россия» официально объявила стоимость консолей следующего поколения Xbox Series X и Xbox Series S в России.
3DNews 12:12
Экономика
Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале
Опубликованная в августе предварительная оценка ВВП за II квартал, на который пришелся пик пандемии, была чуть хуже - 8,5% в годовом выражении, но и она оказалась заметно лучше всех ранее делавшихся прогнозов, в том числе официальных.
Российская газета 12:06
Происшествия
Туристка из России умерла в Абхазии
Газета.Ru 12:02
Экономика
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам.
Ведомости вчера в 17:03
Кино
Комик Саша Барон Коэн тайно снял продолжение фильма «Борат»
Британский актер, комик и режиссер Саша Барон Коэн в тайне от всех снял продолжение популярной комедийной ленты "Борат" о приключениях репортера из Казахстана Бората Сагдиева в США.
Экономика сегодня 09:54
Общество
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс 09:07
Общество
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО 07 сентября в 06:50
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
Политика
Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы
Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:49
Кино
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Evo-rus.com 05:38
Политика
Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Ведомости 05:53
Политика
Министерство по делам Северного Кавказа ликвидировано
Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития.
RT на русском 11:46
Футбол
Нападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»
Газета Metro 04:49