Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.
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