Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Трое петербуржцев пострадали в ДТП в Купчино
Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
На Венецианском кинофестивале показали фильм Кончаловского
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом
Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии