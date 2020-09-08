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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении

Способ 1: поставить счетчик и пойти в суд Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру.
НГС2422:00
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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