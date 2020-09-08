Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой
В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии