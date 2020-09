Шоу «Семейство Кардашьян» закроется после 14 лет в эфире

Американское реалити-шоу о жизни семьи Кардашьян Keeping Up with the Kardashians завершится в 2021 году после 14 лет в эфире, сообщила Ким Кардашьян в своем Twitter.