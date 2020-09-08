Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русскомвчера в 14:33
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40

ИА Красная Веснавчера в 11:04
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информациивчера в 07:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13

Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу того, каким образом в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение отравления российского политика Алексея Навального.
Общественная служба новостей21:38
12

Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды рассказали, что о скором сердечном приступе можно узнать не только по одышке, тревожности и боли в груди, но и по уплотнениям на коже.
Сайт интересных новостей19:59

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
7

НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49

В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2

Во вторник, 8 сентября, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство второй ветки газопровода, Мануэла Швезиг заявила, что экономические интересы Соединенных Штатов Америки играют важную роль в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2".
Капитал странывчера в 11:55
13

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
1K

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
57