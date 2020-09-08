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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Мировые цены на нефть интенсивно снижаются с начала недели

REGNUM05:48
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ruвчера в 09:55
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 04:15

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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В областной думе решили изменить систему избрания главы Калининграда

Законопроект об установлении единой системы избрания глав администраций городских округов получил поддержку комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, 9 сентября сообщает пресс-служба областной думы Калининградской области.
ИА Красная Весна07:52
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51