«Автодор» выбрал подрядчиков семи этапов трассы Москва — Казань

Государственная компания "Автодор" определила подрядчиков проектирования и строительства семи из девяти этапов скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань, стоимость которых оценивается в 464,2 млрд руб. Все семь конкурсов были признаны несостоявшимися из-за того, что на каждый из них было подано по одной заявке.