Лоза допустил, что суд может пересмотреть приговор Ефремову

Композитор и музыкант Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что, по его мнению, суд может пересмотреть приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.