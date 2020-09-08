Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
Молодежная сборная России уступила Польше в матче квалификации ЧЕ-21
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Фильмы-претенденты на «Оскар» проверят на расизм
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 млн евро
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Осужденный Ефремов рассказал о бессонной ночи в СИЗО
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Бригадный генерал Эрдоган скончался в Идлибе от сердечного приступа
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
Microsoft назвала цены на Xbox Series X и Series S для России
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии