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Ведомости
Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:19
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34
News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ruвчера в 12:25
REGNUM

Нефть WTI подешевела до $39 за баррель

REGNUMвчера в 11:58
ПРАЙМ

Цены на нефть снова рухнули

ПРАЙМвчера в 10:55
ИА Красная Весна

Ливия обрушила цены на нефть

ИА Красная Веснавчера в 14:07

«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ruвчера в 05:26
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости19 сентября в 13:20
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Операторам предлагают строить сети 5G на оборудовании, которого нет

Госкомиссия по радиочастотам составила проект, согласно которому операторы смогут строить сотовые сети нового поколения только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской электронной продукции.
IT-Worldвчера в 07:49
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Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.
Известия19:45

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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