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Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:19
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34
News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ruвчера в 12:25
REGNUM

Нефть WTI подешевела до $39 за баррель

REGNUMвчера в 11:58
ПРАЙМ

Цены на нефть снова рухнули

ПРАЙМвчера в 10:55
ИА Красная Весна

Ливия обрушила цены на нефть

ИА Красная Веснавчера в 14:07

С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегоднявчера в 05:23
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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