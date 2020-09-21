Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Вдова и больная дочь Алексея Баталова могут остаться без наследства
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Лолита Милявская восхитила подписчиков новым концертным комбинезоном
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
Опубликован первый трейлер сериала «ВандаВижен»
В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Вице-губернатор Брянской области уволился после ДТП с участием сына
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
Подробнее о событии