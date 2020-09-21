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Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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Финмаркет

Газ на Нью-йоркской товарной бирже дорожает после падения накануне

Финмаркет06:23
ПРАЙМ

Цены на нефть растут примерно на 1% в надежде на продолжение восстановления спроса

ПРАЙМ07:30
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
News.ru

Нефть Brent дешевеет второй день подряд

News.ru02:36
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:15
Росбалт

Котировки Brent и WTI повышаются в надежде на восстановление спроса

Росбалт07:54
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
24

Вернувшихся из-за границы уральцев обязали делать тесты на коронавирус

Жителей Свердловской области, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на коронавирус, не будут допускать на работу, заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.
Коммерсантъ Екатеринбург08:06

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

В сентябре текущего года Правительство Российской Федерации выделило дополнительно тридцать пять миллиардов рублей на поддержку граждан, которые лишились работы во время пандемии коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa08:12
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