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Ведомости
Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ruвчера в 12:25
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:48
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
Росбалт

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $41 за баррель

Росбалтвчера в 11:58
ПРАЙМ

Цены на нефть снова рухнули

ПРАЙМвчера в 10:55
Вечерняя Москва

Цены на нефть начали расти из-за шторма в Мексиканском заливе

Вечерняя Москвавчера в 01:27

Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
RT на русскомвчера в 09:03

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13

Сергей Первушин: «„Тамбов“ для „Спартака“, как красная тряпка для быка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какой был план на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», а также отметил, что с нетерпением ждем следующего матча со «Спартаком».
Матч ТВвчера в 15:41

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
1,3K

Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

«Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с террористами»,написал полковник на странице в соцсети Твиттер.
Военное дело19 сентября в 04:37
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На северном полушарии спутника Сатурна Энцелада обнаружили свежий лед

На фотографиях, сделанных космическим аппаратом «Кассини», ученые обнаружили в районе северного полушария Энцелада огромные шлейфы ледяных частиц и паров, которые выбрасывает бурлящий океан, покрытый льдом.
ИА Красная Весна19 сентября в 15:14
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Создателя Майлза Моралеса поразила недавняя демонстрация Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Сценарист и художник Брайан Майкл Бендис (Brian Michael Bendis), которому приписывают создание Майлза Моралеса, у себя в микроблоге прокомментировал недавнюю демонстрацию Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
3DNewsвчера в 03:12