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Ведомости
Ведомости

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $42 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 10:13
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34
News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ruвчера в 12:25
ИА Красная Весна

Ливия обрушила цены на нефть

ИА Красная Веснавчера в 14:07
ПРАЙМ

Цены на нефть снова рухнули

ПРАЙМвчера в 10:55
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:19

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Раскрыт последний секрет «Авангарда»
Независимая газетавчера в 11:50

Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»

Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.
Soccer.ruвчера в 16:23

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Сергей Первушин: «„Тамбов“ для „Спартака“, как красная тряпка для быка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какой был план на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», а также отметил, что с нетерпением ждем следующего матча со «Спартаком».
Матч ТВвчера в 15:41

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — сообщили в ведомстве.
RT на русском17:28
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Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.
Ferraвчера в 09:38
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ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса

Как сообщает тг-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», глава Европейского бюро организации Ханс Клюге в разговоре с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поблагодарил Россию за разработку «Sputnik V». «Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал Клюге.
Новостной фронтвчера в 08:07
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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