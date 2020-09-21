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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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РИА Новости

Цены на нефть обрушились

РИА Новостивчера в 11:34
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти на сырьевых биржах незначительно выросла

ИА Красная Весна01:08
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent рухнула ниже $41 после заявления Ливии

Московский Комсомолецвчера в 13:43
ПРАЙМ

Нефть коррекционно растет после падения в предыдущий торговый день

ПРАЙМ01:08
News.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

News.ruвчера в 12:25
Росбалт

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $41 за баррель

Росбалтвчера в 11:58
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:19

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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