Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября. По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35.В источнике
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