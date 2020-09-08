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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ru05:41
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33

В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
REGNUM05:33

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Химик Вил Мирзаянов назвал вид «Новичка», которым могли отравить Алексея Навального

2 сентября правительство ФРГ в лице канцлера Ангелы Меркель выступило с утверждением, что токсикологи вооруженных сил страны, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы Новичок .
Znak.com05:01

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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