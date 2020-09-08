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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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Эхо Москвы

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Эхо Москвы10:02
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ru09:55
Банки.ру

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:10
ТАСС

Цена нефти Brent опустилась ниже $40

ТАСС09:38
Газета.Ru

Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с конца июня

Газета.Ru09:55
RT на русском

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

RT на русском06:46
РИА Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

РИА Новости09:39

«Открывай»: Украина определилась со своим представителем на «Детском Евровидении»

Представителя Украины на «Евровидение» отбирали путем голосования зрителей и жюри, всего на должность самого лучшего юного певца в этом году претендовали 11 финалистов национального отбора.
Украина.ру09:42

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости08:17