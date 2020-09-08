Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Лукашенко заявил, что не располагает миллиардами
В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Фильм «Довод» возглавил российский прокат в выходные
В Турции вводят масочный режим для граждан и туристов
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
Подробнее о событии