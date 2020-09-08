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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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Эхо Москвы

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Эхо Москвы10:02
Банки.ру

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:10
РИА Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

РИА Новости09:39
RT на русском

Эксперт прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent

RT на русском10:57
Газета.Ru

Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с конца июня

Газета.Ru09:55
ТАСС

Цена нефти Brent опустилась ниже $40

ТАСС09:38
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ru09:55

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
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В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:53
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Кокорин вернулся в общую группу «Спартака» перед дерби с ЦСКА

8 сентября, пока чемпионат России стоит на паузе из-за сборов национальной команды, пресс-служба спартаковцев несколько поумерила гнев фанатов и сообщила, что Кокорин присоединился к тренировкам в общей группе, которая пока работает без ряда игроков, вызванных в свои национальные сборные.
Газета.Ru11:44
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