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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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Эхо Москвы

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Эхо Москвы10:02
РИА Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

РИА Новости09:39
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть понизились 8 сентября

Телеканал 360°07:44
RT на русском

Эксперт прокомментировал снижение цены на нефть марки Brent

RT на русском10:57
Газета.Ru

Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с конца июня

Газета.Ru09:55
ТАСС

Цена нефти Brent опустилась ниже $40

ТАСС09:38
Банки.ру

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:10

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM05:34
28

Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему после задержания предлагали вывезти ее за границу для «деэскалации» ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
Lenta.ru12:28

Тревел-шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

"Бюллетень кинопрокатчика" уточняет, что при бюджете 160 млн руб. создатели надеются собрать в прокате 400 млн руб. "История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных тревел-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", — объявила Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.
РБК09:54
5

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
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