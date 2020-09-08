Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%
Агентство нефтегазовой информации07:22