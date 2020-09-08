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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.В источнике
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RT на русском

Цена нефти Brent впервые июня опустилась ниже $40 за баррель

RT на русском14:33
News.ru

Цена нефти Brent рухнула до минимума с июня

News.ru09:55
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Service09:55
РИА Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

РИА Новости09:39
Агентство нефтегазовой информации

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, Brent падает в цене на 3%

Агентство нефтегазовой информации07:22
ПРАЙМ

Падение цен на нефть замедлилось после обвала Brent к минимумам с июня

ПРАЙМ12:43
Финмаркет

Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркет04:15

Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, после завершения его участия главой станет министр иностранных дел Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН
РИА Новости15:02
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

"С 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Газета.Ru14:34
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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