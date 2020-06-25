Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $40,73 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Падение составило 4,46% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

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