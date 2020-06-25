Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Падение составило 4,46% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе упал на 4,63%, до $38,50 за баррель.
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