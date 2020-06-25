Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Падение составило 4,46% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе упал на 4,63%, до $38,50 за баррель.
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Политика
Из-за парадов Победы в Крыму МИД Украины направил России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму.
МонаВиста вчера в 04:12
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
31-летний мотоблогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП. 31-летний молодой человек разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
РЕН ТВ вчера в 16:54
Авто
Производство автомобилей Volkswagen в Узбекистане начнется в 2022 году
Автоновости дня 13:10
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Культура
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Evo-rus.com 04:02
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Футбол
Севилья — Вальядолид 1:1
«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 17:56
Технологии
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар вчера в 11:24
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com 07:29
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК 09:45
Футбол
Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.
Коммерсантъ 10:07
Авто
АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan
Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 05:15
Культура
Роднянский и Bron Studios делают сериал о порноиндустрии
ProfiСinema.ru 05:34
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59