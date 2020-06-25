Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $40 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Общество
Суд признал Серебренникова виновным по делу «Седьмой студии»
Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в хищении субсидий на проект «Платформа».
Коммерсантъ 04:26
Общество
Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом.
Газета.Ru 24 июня в 15:28
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина
В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
Lenta.ru 09:40
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
Немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС.
Известия 04:06
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Общество
В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России
О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
Политика
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте
Клубы российской Премьер-лиги проголосовали за три изменения в регламенте, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 10:16
Общество
Telegram вернет покупателям Gram $1,22 млрд
Компания Telegram Group Inc. должна возместить 1,22 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram, а также выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации.
Gazeta.SPb вчера в 14:19
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Политика
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39