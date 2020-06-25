Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Эхономика: Нефть теряет позиции

Эхо Москвы07:05

Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $41

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Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМвчера в 06:24

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалтвчера в 07:39

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новости24 июня в 11:00
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Транспорт

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

РБК 10:41
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Общество

В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Общество

Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
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Общество

Суд признал Серебренникова виновным по делу «Седьмой студии»

Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в хищении субсидий на проект «Платформа».
Коммерсантъ 04:26
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Общество

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:41
Происшествия

В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
7
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени

Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом.
Газета.Ru 24 июня в 15:28
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Происшествия

Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина

В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
Lenta.ru 09:40
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Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

Немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС.
Известия 04:06
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Происшествия

Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
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Общество

В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду

Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
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Общество

Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании

Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
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Общество

Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
5
Общество

В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России

О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
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Политика

Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Космос

Раскрыта загадка темной стороны Луны

РИА Новости вчера в 02:15
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте

Клубы российской Премьер-лиги проголосовали за три изменения в регламенте, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 10:16
Общество

Telegram вернет покупателям Gram $1,22 млрд

Компания Telegram Group Inc. должна возместить 1,22 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram, а также выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации.
Gazeta.SPb вчера в 14:19
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Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Политика

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
4,7K
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
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