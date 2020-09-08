Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Двое сотрудников АО «Водоканал-Чита» погибли в канализационном колодце
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены
Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии