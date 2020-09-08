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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Падение нефти Brent в район $35 не исключено — эксперт

REGNUM02:42
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13

Чем грозит россиянам доллар или евро по 100 рублей

Эксперты прогнозируют падение на 8,5%. Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за доллар или евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно и бывает, не катастрофический сценарий.
Live2403:25
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Министерство обороны Индии заявило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничным между Индией и КНР регионе Ладакх.
Военное деловчера в 03:54

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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