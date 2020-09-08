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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
REGNUM

Мировые цены на нефть интенсивно снижаются с начала недели

REGNUM05:48
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ru05:41
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»
РИА Новости07:51

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса

Комментируя приостановку разработки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна.
РИА Новости06:14
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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