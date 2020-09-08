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Российская газета
Российская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Нефть снова растет: Brent закрепилась выше $40 за баррель

ИА Красная Весна17:25
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:37
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегодня8 сентября в 07:00
Neftegaz.ru

Цены на нефть снижаются на дорожающем долларе и снижении фондовых рынков

Neftegaz.ruвчера в 05:41
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русскомвчера в 01:33
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:11
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13

В США раскритиковали новый танк Польши

В одном из изданий США появилась публикация, в которой сообщается о бесполезности радиолокационной малозаметности PL-10 непосредственно на территории проведения боя и других недостатках разработки.
В США раскритиковали новый танк Польши
Evo-rus.comвчера в 09:57
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В Забайкалье мужчина украл 800 тыс. рублей и раздал их нуждающимся

Полицейские задержали в поселке Приаргунск Забайкальского края 23-летнего мужчину, укравшего из бутика сейф с 800 тыс. рублей и раздавшего почти все деньги как милостыню, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС23:31
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке

Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Бывший главврач Калачинской ЦРБ возглавил больницу в Алтайском крае

С 8 сентября главным врачом КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» назначен Игорь СОКОЛОВ, ранее возглавлявший в Омской области БУЗОО «Калачинская Центральная районная больница».
Коммерческие Вести23:11
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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