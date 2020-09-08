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Парламентская газета
Парламентская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 30 июня, сообщает ТАСС. В 13:40 по Москве цена бареля Brent снизилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув отметки 40,93 доллара.В источнике
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Комсомольская правда

Аналитики спрогнозировали падение нефти до 35 долларов за баррель

Комсомольская правда02:30
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали, надолго ли подешевела нефть

ПРАЙМ04:41
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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