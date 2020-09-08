Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 30 июня, сообщает ТАСС. В 13:40 по Москве цена бареля Brent снизилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув отметки 40,93 доллара.В источнике
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