Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.

Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

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