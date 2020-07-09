Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.
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Общество
МЧС: штормовой ветер и град ожидаются в Алтайском крае 10 июля
Жителей края ждет усиление ветра и местами кратковременные дожди В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Алтайском крае 10 и 11 июля.
Толк 09:39
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял устаревшие мифы о здоровом образе жизни.
МедиаПоток вчера в 05:35
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Здоровье
Ирина Солдатова о госпитализации при COVID-19: «Создается ажиотаж»
В четверг, 9 июля 2020 года, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что вокруг госпитализации при коронавирусе «создается ажиотаж».
РИА СуперОмск 07:36
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa 14:17
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Здоровье
Эксперт сообщила полезную дозу шоколада
Натуральный шоколад состоит в основном из какао-бобов и какао-масла, — рассказала эксперт.
Вечерняя Москва 20:40
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Политика
В США внесен законопроект, препятствующий проведению ядерных испытаний
Законопроект о расходах в энергетическом секторе к 2021 году, предложенный Демократической партией в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, предусматривает запрет на использование бюджетных средств для проведения испытаний ядерного оружия.
ANNA-News 07 июля в 09:35
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50