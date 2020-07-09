Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.
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Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

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Баррель нефти марки Brent подорожал

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Нефть дешевеет на 2,5-3,5% на опасениях по спросу

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В «Зените» приготовились «затянуть пояса»

Слова функционера передает «Спорт день за днем». По мнению Медведева, клубу придется «затянуть пояса».
Lenta.ru 16:25
Авто

JAC анонсировал новый лифтбек JAC J7 для России

Китайский автобренд JAC анонсировал выход в России своего нового лифтбека J7.
Car.ru 07 июля в 07:41
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Футбол

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 0:3

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил первый мяч в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 16:48
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Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Политика

Власти Турции решили сделать из собора Святой Софии мечеть

Члены Государственного совета Турции приняли единогласное решение о перепрофилировании собора Святой Софии в мечеть.
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
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Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Культура

Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»

Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
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Армия и оружие

«Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

Piter.tv 08:31
Политика

Радий Хабиров поблагодарил Путина за оказанное доверие

Радий Хабиров поблагодарил Путина за оказанное доверие. Он также рассказал, что в Башкортостане строятся индустриальные парки.
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Футбол

«Зенит» не обсуждал с Кокориным продление контракта

«Зенит» пока не обсуждал продление контракта с Александром Кокориным, хотя генеральный директор питерского клуба Александр Медведев планировал пообщаться с футболистом, если он приедет в матч двадцать седьмого тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 11:39
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Экономика

Власти США могут отрезать Гонконг от долларов

Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM вчера в 14:43
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ 16:28
Общество

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:56
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Футбол

Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
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Космос

Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

РИА Новости вчера в 22:27
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Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Футбол

Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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Гаджеты

Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей

Раньше сообщалось, что стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми.
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Общество

Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии

Известия вчера в 16:04
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Общество

В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз

"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
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Игры

Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games

Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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