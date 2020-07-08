Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.
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Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды

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РИА Новости 12:03
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В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
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На материальную поддержку от государства смогут рассчитывать отдельные категории граждан. Выплаты поступят в ближайшие сроки.
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Газета.Ru 07 июля в 15:55
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