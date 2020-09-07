Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Смотрите также
Джокович принес извинения за неспортивное поведение в матче на US Open
На российскую базу в Таджикистане прибыли новые вертолеты Ми-8МТВ5-1
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Котировки упали на 1,59% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 1,81%, до $39,05 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent опустилась до $42 за баррель.В источнике
Подробнее о событии