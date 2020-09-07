Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Котировки упали на 1,59% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 1,81%, до $39,05 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent опустилась до $42 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Нефть продолжит дешеветь на текущей неделе — PVM

REGNUMвчера в 16:38
Газета.Ru

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ruвчера в 08:59
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру5 сентября в 03:17
Телеканал 360°

Стоимость нефти снизилась на мировом рынке

Телеканал 360°вчера в 05:18
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:20
URA.Ru

Новости кризиса 7 сентября. Российские бизнесмены получили «золотые паспорта» Кипра, россиян ждут новые штрафы и долги

URA.Ruвчера в 00:11
Lenta.ru

Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Lenta.ruвчера в 07:30

Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об окончании проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Богашево.
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального
Российская газетавчера в 09:08
59

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия17:45

Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
РИА Новостивчера в 11:43
3

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
220

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 07:09
1,5K

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
24

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
3

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03