Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи. Котировки упали на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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