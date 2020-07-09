Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи. Котировки упали на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

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