Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи. Котировки упали на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Футбол
Моуринью о матче с «Борнмутом»: «Все знают, что был пенальти в пользу „Тоттенхэма“. Все»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru 16:31
Здоровье
Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья
Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com 09:07
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Футбол
«Нельзя было смотреть без слез». Кафельников — об игре «Спартака»
На игру «Спартака» без слез смотреть было нельзя. В любом случае внутри команды происходит что-то, чего мы не знаем.
Спорт-Экспресс 16:24
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
Посещение пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon совершил совместно с американскими астронавтами российский космонавт Анатолий Иванишин.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
Сценарист Horizon Zero Dawn и Foribden West покинул Guerrilla Games
CyberSport.ru 06:28
Киберспорт
Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам
Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 12:13
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей
Раньше сообщалось, что стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми.
ToDay News Ufa 12:20
Футбол
«Зенит» не обсуждал с Кокориным продление контракта
«Зенит» пока не обсуждал продление контракта с Александром Кокориным, хотя генеральный директор питерского клуба Александр Медведев планировал пообщаться с футболистом, если он приедет в матч двадцать седьмого тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 11:39
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Авто
Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав
Autosport.com.ru 12:24
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Здоровье
Вести борьбу с коронавирусом предложено «коктейлем»
Специалисты из компании Regeneron Pharmaceuticals (США) смогли создать коктейль REGN-COV2, который способствует более эффективному лечению коронавируса.
ToDay News Ufa 14:27
Здоровье
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24
Космос
Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным
Запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с семью спутниками с космодрома в Новой Зеландии оказался неудачным.
Вести ФМ 06 июля в 01:44
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56