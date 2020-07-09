Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи. Котировки упали на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

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Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

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Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса

Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
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Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Культура

Игры без геев и лесбиянок не смогут претендовать на премию BAFTA

REGNUM 14:03
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

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REGNUM 07:34
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Общество

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
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Армия и оружие

«Русские Витязи» получили четыре истребителя Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
РИА Новости 13:13
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Над какими 8 играми работала Valve, прежде чем выпустить Half-Life: Alyx?

Для проекта даже отсканировали внешность Фрэнка Шелдона, внешность которого использовали для образа G-Man в Half-Life 2. Проект отменили из-за сырости движка.
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Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
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Авто

УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus

Поступила информация, что глава Sollers Вадим Швецов якобы лично настоял на запуске Aurus во что бы то ни стало.
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Происшествия

С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей

Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщило Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 15:05
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Технологии

Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма

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РИА Новости 14:20
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
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Общество

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости 06:04
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

За превышение на 40-60 километров в час при езде вне населенного пункта ОНФ считает правильным установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
РИА Новости 14:48
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Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
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В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
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Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

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В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

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