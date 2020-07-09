Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.
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Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

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Нефть дешевеет на 2,5-3,5% на опасениях по спросу

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Мировые цены на нефть марки Brent достигли 43,34 доллара за баррель

Аргументы и Факты02:23

Нефть Brent опустилась ниже $42 за баррель

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Новости кризиса 9 июля. Пенсионеры получат единовременную выплату, а мобильная связь станет дороже

URA.Ru00:08
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Происшествия

Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:58
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Политика

Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Политика

Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
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Авто

Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
Evo-rus.com 07 июля в 07:00
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
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Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
7
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного

Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
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Политика

Киевский суд арестовал на два месяца «куратора руководителей ДНР»

Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления.
РИА Новости 16:38
Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
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Происшествия

Директора Приморского океанариума задержали за взятку в 2 млн рублей

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.
ФАН 00:24
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra 13:33
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Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионат Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес

Сати Казанова воссоединилась с мужем

В марте мужчина находился на родине в Италии, а его жена собиралась отправиться к нему.
Paparazzi.ru 08:09
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Происшествия

Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
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Здоровье

226 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 226 человек.
Уральский меридиан 07 июля в 03:40
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Общество

В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Российская газета вчера в 17:33
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Футбол

«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов

РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть.
Известия 04:03
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