Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи. Котировки упали на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
На мощностях Минского моторного завода стартовал выпуск новых дизельных двигателей 4DTI, которые будут устанавливаться на автомобили компаний ГАЗ и УАЗ.
32CARS.ru 07:56
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com 12:14
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Экономика
Восстановление ЕС после кризиса оценили в 750 миллиардов евро
План восстановления включает 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов.
Вести.Ru 09:42
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Происшествия
В Ингушетии не стали возбуждать дело об обрезании девочке
Сотрудники Следственного комитета в Ингушетии отказались возбуждать дело против руководства клиники «Айболит», где малолетней девочке, по словам ее матери, было сделано женское обрезание.
URA.Ru 17:12
Общество
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира.
Lenta.ru 18:37
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Экономика
Рост инфляции в Белоруссии за год превысил 5%
Минск, 10 июля 2020, 18:32 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. — 103,4%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.
REGNUM 11:32
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Общество
В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
Московский Комсомолец 15:01
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Футбол
CAS отменит отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивном арбитражном суде (CAS) удовлетворят апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков, сообщил в твиттере журналист BBC Иан Чизмен.
Спорт день за днем 15:34
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform 12:12
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Здоровье
Травников оценил новый проект в сфере генетических технологий в НСО
В Новосибирской области стартовал масштабный проект в сфере генетических технологий, об это сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 04:19
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07