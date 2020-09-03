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Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.В источнике
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Коммерсантъ

Цена барреля обвалилась на росте курса американской валюты

Коммерсантъ14:28
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Service14:11
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUM13:30
Банки.ру

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27
ИА Красная Весна

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Греция отрицает достижение соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе, говорится, что Турция и Греция договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море.
ТАСС13:40

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит выполнение рейсов между Москвой и столицей Египта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Агентство Москва11:28

ВОЗ рекомендовала кортикостероиды для лечения тяжелых форм СOVID-19

ВОЗ глобально выделила две рекомендации: строгую рекомендацию о системной (то есть внутривенной или пероральной) терапии кортикостероидами (например, 6 мг дексаметазона перорально или внутривенно ежедневно или 50 мг гидрокортизона внутривенно каждые 8 часов) в течение 7-10 дней у пациентов с тяжелым COVID-19, по сравнению с несистемной терапией.
Vademecum12:46
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В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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