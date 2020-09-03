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Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.В источнике
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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель

Rambler News Service09:07
ИА Красная Весна

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUM13:30
Банки.ру

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $44,82 за баррель

Интерфаксвчера в 11:18

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Свободная Пресса06:31
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Сборная Латвии сыграла вничью с командой Андорры в матче Лиги наций

Встреча лиги D группы 1, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 0:0. На 56-й минуте полузащитник хозяев Янис Икауниекс не реализовал пенальти, на 71-й минуте красную карточку получил форвард сборной Латвии Владислав Гутковский.
РИА Новости14:02