Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель
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Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.В источнике
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