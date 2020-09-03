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Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.В источнике
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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель

Rambler News Service09:07
Банки.ру

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27
REGNUM

Нефть Brent опустилась до $43 за баррель

REGNUM10:56
РИА Новости

Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы

РИА Новости01:00
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40
ИА Красная Весна

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что несколько судей, которые работали на матчах «Спартак» - «Сочи» и «Ротор» - «Спартак», были временно отстранены от работы на матчах Премьер-лиги.
LiveResult.Ru09:56