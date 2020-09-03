Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.