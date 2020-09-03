Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Впервые с 21 августа текущего года стоимость черного золота данного сорта опустилась ниже установленной на торгах отметки.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы

РИА Новости01:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель

Rambler News Service09:07
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUM13:30
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
Банки.ру

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27
ИА Красная Весна

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06

Немецкий кабмин вступил в полемику с Лукашенко по ситуации с Навальным

Правительство Германии прокомментировало заявление президента Белоруссии Алексадра Лукашенко, который назвал фальсификацией заявление Берлина об обнаружении в организме Алексея Навального отравляющего вещества веществами из группы "Новичок".
Немецкий кабмин вступил в полемику с Лукашенко по ситуации с Навальным
Газета.Ru13:12
142

В Пентагоне признали превосходство Китая в трех военных областях

Согласно документу, Поднебесная имеет существенное превосходство над Америкой в трех сферах, в частности в области крылатых и баллистических ракет наземного базирования, интегрированных систем ПВО и по численности флота с темпами строительства военных кораблей.
Evo-rus.com03:15
22