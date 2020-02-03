Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
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