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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.
ТАСС
Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
Агентство нефтегазовой информации
По мнению аналитиков Goldman Sachs, результат соответствует прошлым решениям ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в условиях неопределенного спроса.
Агентство нефтегазовой информации

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