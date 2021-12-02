В Думе допустили, что РФ может помочь Донбассу в случае военной агрессии Киева

Водолацкий отметил, что он лично является сторонником признания республик Москвой: во-первых, из-за культурных и родственных связей между жителями Ростовской области в РФ и Луганской и Донецкой областей Украины, а во-вторых, такой шаг, по его словам, мог бы помочь остановить обстрелы.