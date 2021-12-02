Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал Буссе.
Водолацкий отметил, что он лично является сторонником признания республик Москвой: во-первых, из-за культурных и родственных связей между жителями Ростовской области в РФ и Луганской и Донецкой областей Украины, а во-вторых, такой шаг, по его словам, мог бы помочь остановить обстрелы.
Экс-депутат Рады Тарас Черновол написал в колонке для "Главреда", что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поддержке России в случае конфликта с Украиной фактически объявил Киеву войну.
В конце ноября в Москве полицейские после погони со стрельбой задержали водителя BMW, у которого в салоне нашли крупную партию наркотиков. сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако находившийся за рулем мужчина резко нажал на педаль газа.