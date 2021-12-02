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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.
ТАСС
Сообщения с заседания ОПЕК+ сначала пришли неофициальные, со ссылкой на источники.
РИА Новости
В четверг состоялось совещание ОПЕК+, в ходе которого страны договорились сохранить свои планы, то есть увеличить добычу нефти в январе на уровне 400 000 баррелей в сутки.
Forbes

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