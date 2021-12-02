ВедомостиЦена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяцаСтоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.ВедомостиСтоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.ТАСССообщения с заседания ОПЕК+ сначала пришли неофициальные, со ссылкой на источники.РИА НовостиВ четверг состоялось совещание ОПЕК+, в ходе которого страны договорились сохранить свои планы, то есть увеличить добычу нефти в январе на уровне 400 000 баррелей в сутки.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБКForbesREGNUMРадио 1Life.ruНародные новостиФАНЭкономика сегодняПрофильВечерняя МоскваПодробнее о событииЦена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 23 августаГоворит Москва09:24Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августаРИА Новости09:49Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $67 за баррельТАСС09:28Цены на нефть возобновили ростИА Красная Весна11:42На 17.41 мск февральские фьючерсы Brent падали в цене на 0,99% - до 68,19 доллара за баррельПРАЙМ09:49Цены на нефть приблизились к августовским минимумамFinam.Ru09:18Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+Взгляд.ру00:20Показать ещёОценить11Поделиться