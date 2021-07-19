Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Биржевой территориальный индекс бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) по итогам торгов вырос на 0,7%, до 56,29 тыс. руб. за тонну и обновил исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Ранее переход между прозрачным и непрозрачным состояниями не наблюдался в смектических жидких кристаллах, потому что такая переориентация изменила бы толщину слоя, что потребовало бы слишком много энергии.