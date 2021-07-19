Физики научились быстро переключаться между состояниями жидкого кристалла

Ранее переход между прозрачным и непрозрачным состояниями не наблюдался в смектических жидких кристаллах, потому что такая переориентация изменила бы толщину слоя, что потребовало бы слишком много энергии.